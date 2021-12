La ‘prima in diretta’ di Commisso e un Sassuolo che per la Fiorentina viaggia a metà tra il modello e l’incubo

Avversario ricorrente e quasi simbolo della rinascita della Fiorentina post fallimento: è il Sassuolo, avversario anche in quella assurda annata in C2 nel 2002/03 e furono proprio i neroverdi, appena rilevati dalla famiglia Squinzi, l’ultima squadra incrociata dall’allora Florentia Viola. Il club viola si è ritrovata di fronte i neroverdi una decina d’anni dopo nel 2013/14 e da lì in avanti ha spesso faticato ed anzi, non batte la squadra emiliana dal 30 ottobre 2019, quando vinse per 2-1 al ‘Mapei Stadium’.

Fu quella l’occasione in cui Rocco Commisso festeggiò la prima vittoria dal vivo da presidente della Fiorentina, dato che quella stagione si era aperta con diversi risultati storti e una prima vittoria che arrivò alla quinta di campionato. Per ritrovare l’ultima vittoria casalinga invece tocca risalire addirittura al dicembre 2017, quando la formazione di Pioli battè per 3-0 quella di Iachini. Da lì c’è stato una sorta di inversione dei ruoli, con i neroverdi a rappresentare un po’ un modello per un club viola invece in triste caduta e domani al ‘Franchi’, per la prima volta negli ultimi anni, la Fiorentina si presenterà davanti in classifica al confronto diretto.