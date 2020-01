Prova a stringere, per Sofyan Amrabat, il Napoli, che vorrebbe chiudere adesso la trattativa con l’Hellas Verona, che fino a giugno conterebbe però sul centrocampista. Ma, come riferisce Sky Sport, in giornata c’è stato un primo incontro tra il club veneto e la Fiorentina, che si è inserita nella trattativa: la prima offerta dei toscani, però, è stata respinta dal Verona, poiché inferiore a quella del Napoli, ma la situazione è ancora in divenire.