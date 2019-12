La prima richiesta che ha spaventato i dirigenti viola. Ma nei prossimi giorni Pradè incontrerà gli emissari del Wolverhampton

Nei prossimi giorni Pradè incontrerà gli emissari del Wolverhampton per discutere del cartellino di Patrick Cutrone. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la prima richiesta ha spaventato i dirigenti viola: 21 milioni. Oppure prestito ma con obbligo di riscatto a giugno. Cutrone piace ma su queste basi è impossibile trovare un’intesa. Pradè è anche disposto a un prestito oneroso (3-4 milioni) ma a patto che l’attaccante arrivi poi con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore della società viola. Per una valutazione complessiva di 18-19 milioni. L’ex milanista ha trovato pochissimo spazio nel Wolverhampton e quindi anche il club inglese non può tirare più di tanto la corda.