La prima tappa del gioiello Dalle Mura. Ora la Fiorentina studia il futuro del difensore

Cresciuto e plasmatosi nel settore giovanile della Fiorentina, Christian Dalle Mura lo scorso Gennaio si è trasferito in prestito alla Reggina. Un salto considerevole quello dal campionato Primavera alla Serie B, per iniziare il percorso nei professionisti. Difensore centrale mancino classe 2002, Dalle Mura è stato un pilastro dell’Italia Under 17, con cui ha disputato da titolare gli Europei, perdendo in finale dall’Olanda, e successivamente anche il Mondiale.

‘La prima esperienza fuori è tosta. Sono stato fortunato. Ho trovato un bel gruppo, ben organizzato e con compagni bravi ed accoglienti’. Questo il commento del giovanissimo calciatore della Fiorentina dopo l’arrivo in Calabria. Con la squadra granata Dalle Mura ha totalizzato 9 presenze con mister Baroni, delle quali 5 da titolare. Il ragazzo viola è arrivato in un momento difficile della stagione, con la squadra alla ricerca di fondamentali punti salvezza. Non è riuscito a ritagliarsi tantissimo spazio, ma il tempo è certamente dalla sua parte. Il contratto del ragazzo scadrà nel 2023, e quindi è già il momento di parlare di rinnovo. La dirigenza viola ora dovrà studiare il futuro del calciatore, che certamente necessita di tempo per crescere, migliorare, mettersi alla prova ed anche sbagliare.

E’ possibile che Dalle Mura possa rimanere ancora alla Reggina ancora una stagione, oppure spostarsi in un’altra squadra del campionato cadetto. Nelle prossime settimane scopriremo quale sarà il percorso di maturazione del calciatore: un talento importante da coltivare nel modo migliore, per la Fiorentina che verrà.