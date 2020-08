La prima volta di Amrabat: il marocchino è arrivato ai campini FOTO FN

Dopo essere stato acquistato dalla Fiorentina a gennaio, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat non era mai entrato all’interno del centro sportivo Davide Astori. Il nuovo acquisto della Fiorentina, voluto fortemente dal presidente Rocco Commisso, è arrivato pochi minuti fa e sta già svolgendo gli esami in programma. Dopo aver ricevuto il nulla osta dall’Hellas, Amrabat è pronto per cominciare la stagione della consacrazione: dopo una fenomenale stagione al Verona dei miracoli di Ivan Juric, il centrocampista dovrà confermarsi e dare quel qualcosa in più che è mancato negli ultimi anni alla mediana viola.

