La Primavera Femminile continua a stupire: 10-0 all’ultima giornata e adesso testa alle Final 8

La Fiorentina Femminile Primavera ha chiuso la regular season in bellezza, battendo per 10-0 la Roma CF e concludendo il campionato al secondo posto. La squadra di Mister Ricci ha dilagato grazie alle doppiette di Pieri, Ciabini e Xhemay e le reti della solita Giacobbo, Fortunati, Masini e Campi. Con questo risultato le Viola hanno terminato la fase regolare e adesso ci saranno i Quarti di Finale che uniranno il Gruppo 1 (dove si sono qualificate in ordine Juventus, Milan, Inter e Hellas Verona) e il Gruppo 2 (Roma, Fiorentina, Sassuolo, San Marino Academy).

La Fiorentina affronterà in un doppio confronto l’Inter, in una sfida che porterebbe poi le ragazze tra le migliori quattro squadre italiane per quanto riguarda la Primavera. La prima sfida è in programma a Milano a fine maggio, con il ritorno a Firenze nei primi giorni di giugno.