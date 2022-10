La probabile formazione degli Hearts: con uno squalificato Neilson ridisegna la difesa. Shankland guida da solo l’attacco

Alle 18.45 l’Heart of Midlothian scenderanno in campo al Franchi nel tentativo di riscattare la sconfitta dell’andata in Conference League. Neilson dovrà fare a meno del suo omonimo difensore centrale, espulso sette giorni fa. Al centro della difesa, davanti a Gordon, spazio allora a Cochrane e Kingsley, con Atkinson e Halliday sulle corsie esterne.

Grant e Kiomortzoglou davanti alla difesa, mentre Ginnelly, Humphrys e McKay agiranno sulla linea di centrocampo immediatamente dietro all’unica punta Shankland.

La probabile formazione degli Hearts (4-2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Grant, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Humphrys, Mckay; Shankland. All. Robbie Neilson