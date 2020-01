La probabile formazione del Bologna: Santander non ce la fa, dentro il tridente con Palacio, Orsolini e Sansone

Per la sfida contro la Fiorentina, Sinisa Mihajlovic dovrà fare i conti con il mancato recupero di Dzemaili, e con le condizioni non perfette del bomber Santander. Il paraguaiano dovrebbe infatti sedere in panchina, a favore di Palacio unica punta supportato da Orsolini e Sansone. Dietro di loro Soriano, Medel e Poli, mentre in difesa Bani farà coppia con Danilo.

Ecco dunque la probabile formazione del Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil, Poli, Medel, Soriano, Orsolini, Sansone, Palacio. All. Sinisa Mihajlovic