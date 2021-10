La probabile formazione del Cagliari: Mazzarri costretto a ridisegnare la difesa, in avanti la coppia Joao Pedro-Keità

Il Cagliari di Mazzarri arriva a Firenze anche per riscattarsi da un’inizio di stagione così così. Per farlo contro la Fiorentina il tecnico rossoblù si affiderà a Cragno in porrta, difesa a quattro composta dall’ex viola Caceres, Carboni, Ceppitelli e Lykogiannis. A centrocampo il quadretto composto da Nandez, Strootman, Marin e Deiola, mentre in attacco la coppia Joao Pedro-Keità Balde, entrambi favoriti su Pavoletti.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; J. Pedro, Keita.