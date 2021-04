La probabile formazione del Genoa: Ballardini sceglie gli ex Fiorentina per battere la viola

Oggi alle 15.00, la Fiorentina torna in campo dopo la sosta. Il Genoa di Ballardini potrebbe usare il 3-5-2 con Perin tra i pali, linea difensiva a tre con Masiello-Radovanovic e Criscito. Gli esterni sono Zappacosta e Czyborra con Zajc e l’ex Roma Strootman guidati dall’ex Milan Badelj in cabina di regia. Senza Pandev, gli attaccanti sono Scamacca e l’altro ex Fiorentina Marko Pjaca.

