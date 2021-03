La probabile formazione del Parma: D’Aversa in attacco si affida ad un ex obiettivo viola

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa sembra aver preso le sue decisioni riguardo l’undici da schierare contro la Fiorentina. Tra i pali ci sarà uno degli ex di turno, ovvero Sepe. La difesa sarà composta da Osorio, Bani, Gagliolo e Giuseppe Pezzella. A centrocampo l’altro ex viola Kurtic completerà il terzetto con Hernani e Brugman, mentre in attacco il tridente sarà formato da Kucka, Karamoh, e dall’esterno d’attacco Man che nel corso del mercato di gennaio era stato molto seguito dalla Fiorentina.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Gagliolo, Giu.Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Karamoh, Man.