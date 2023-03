La probabile formazione del Sivasspor: Calimbay non può contare sullo squalificato Gradel ma punta tutto sul neo acquisto spagnolo

L’ostacolo per i quarti di finale di una competizioni europea si chiama Sivasspor per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Oggi alle 18:45 si gioca infatti il ritorno degli ottavi di Conference League. Andiamo a vedere le probabili scelte del tecnico di casa, Riza Calimbay. In porta confermato Vural, davanti all’esperto guardiano dei pali un quartetto formato da Paluli, Goutas, Appindagoyè e Ciftci. Mediana a tre composta da Arslan, Cofie e Charisis. In attacco conferma per Caicedo, mentre ai suoi lati agiranno Samu Saiz (nuovo acquisto del mercato di gennaio) e Yesilyurt, al posto dello squalificato Gradel.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Çalimbay.