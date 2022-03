La probabile formazione del Verona: orfano di Barak, Tudor punta su chi ha già fatto male alla Fiorentina all’andata   

Tudor fa la conta degli indisponibili per la partita di questo pomeriggio dell’Hellas Verona contro la Fiorentina. Non ci saranno Retsos, Pandur, Praszelik e Dawidowicz, oltre a Veloso e Barak. Pochi dubbi in difesa per l’allenatore gialloblù, con Montipò in porta, Ceccherini, Gunter e Casale nella difesa a tre. A centrocampo Faraoni e Lazovic saranno gli esterni, con Ilic e Tameze al centro. Davanti l’ex viola Simeone, reduce da una tripleta contro il Venezia. Alle sue spalle, vista l’assenza di Barak, ci saranno Lasagna (che ha segnato contro i viola all’andata) e Caprari.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone.