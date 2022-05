La probabile formazione della Fiorentina: a destra finalmente Odriozola, ma c’è un dubbio in mezzo al campo per Italiano

Si avvicina a grandi passi l’ultima partita stagionale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che al Franchi si giocherà contro la Juventus la qualificazione in Europa. L’allenatore viola si affiderà ancora una volta al consueto 4-3-3 con Terracciano tra i pali, difesa composta centralmente da Igor e Milenkovic, con Biraghi sulla sinistra e il ritorno di Odriozola a destra. A centrocampo il vero grande dubbio in vista dei bianconeri: Torreira o Amrabat? Quest’ultimo al momento sembra in leggero vantaggio sull’uruguaiano. Come mezzali Duncan e Bonaventura, scelte forzate vista la squalifica di Maleh. Davanti possbile impiego dal primo minuto di Saponara e Gonzalez a supporto di Cabral unica punta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat/Torreira, Duncan; Saponara, Cabral, Gonzalez.