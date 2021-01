La probabile formazione della Fiorentina: Biraghi torna dalla squalifica e riprende il suo posto a sinistra. Prandelli ripropone gli undici che hanno battuto la Juventus

Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio, per la 16esima giornata di Serie A. I viola, reduci da quattro risultati utili consecutivi, cercano l’impresa contro una squadra di grande qualità che però non sta attraversando un bel momento.

Prandelli dovrebbe confermare la formazione vista nelle ultime gare, con il ritorno di Biraghi dopo la squalifica che lo aveva tenuto fuori contro il Bologna. Spazio a lui a sinistra dunque, con Caceres a destra. Il terzetto difensivo, ormai collaudato, sarà invece composta da Milenkovic, Pezzella e Igor che si posizioneranno davanti a Dragowski.

In cabina di regia agirà ancora Borja Valero, così da dare ad Amrabat più libertà di movimento. Completano il centrocampo Castrovilli e i due esterni già citati sopra. In attacco non cambia il tandem: Ribery affiancherà Vlahovic nel tentativo di gonfiare la rete alle spalle di Reina.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Cesare Prandelli