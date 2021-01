La probabile formazione della Fiorentina: Bonaventura e Borja Valero pronti una maglia dal 1′, tornano Milenkovic e Caceres. Il vero dubbio resta in attacco

Per la gara contro il Cagliari il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli deve fare a meno di due assenze non da poco, ovvero quella per squalifica di Castrovilli e quella di Ribery non al top della condizione dopo l’infortunio accusato nell’ultima gara contro la Lazio. In porta ci sarà comunque Dragowski, mentre al centro della difesa tornerà Milenkovic dopo la panchina della scorsa giornata contro i biancocelesti; con lui in retroguardia ci saranno Pezzella e Igor. Sulle corsia destra potrebbe tornare Caceres, mentre a sinistra confermato Biraghi. A centrocampo al posto di Castrovilli ci sarà Bonaventura a comporre il terzetto con Amrabat e Borja Valero, anche lui pronto a tornare titolare. In attacco, al posto di Ribery, Prandelli potrebbe scegliere Eysseric come partner di Vlahovic. L’alternativa in fase offensiva potrebbe l’inserimento di Callejon al posto del francese che comporterebbe un cambio di modulo, ovvero dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Kouame, in ogni caso, dovrebbe iniziare dalla panchina per subentrare poi a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.