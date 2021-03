La probabile formazione della Fiorentina: Bonaventura prova a riprendersi subito una maglia da titolare, in attacco ipotesi Eysseric. In difesa c’è il dubbio Milenkovic

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli deve fare le sue scelte di formazione per la delicata sfida salvezza contro il Parma. Sono tanti gli assenti: Igor, Castrovilli, Kouame e Kokorin sono indisponibili per infortunio, Ribery è squalificato, mentre torna tra i convocati Bonaventura. In porta ci sarà come sempre Dragowski, in difesa agiranno Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, ma il centrale serbo dopo i recenti errori potrebbe anche essere sostituito da Caceres. Il centrocampo sarà composto da Amrabat, Pulgar e Bonaventura che sembra pronto a tornare titolare; in questo caso Borja Valero subentrerebbe a gara in corso. Sulla corsia destra si dovrebbe rivedere Malcuit, mentre a sinistra tornerà Biraghi dopo la panchina iniziale contro la Roma. In attacco, data l’assenza di Ribery, potrebbe essere Eysseric comporre il duo offensivo con Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi ; Eysseric, Vlahovic.