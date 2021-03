La probabile formazione della Fiorentina: Castrovilli torna titolare, conferma in arrivo per Caceres. Ballottaggio per una maglia tra Venuti e Biraghi

Per l’importante gara in programma contro il Milan il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli recupera Amrabat, Biraghi e Castrovilli, il quale era stato convocato per la scorsa contro il Benevento ma era rimasto in panchina. In porta come sempre ci sarà Dragowski, mentre in difesa confermati Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Sulle corsie laterali l’allenatore viola sembra essere intenzionato a riproporre Caceres a destra, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Venuti e Biraghi, quest’ultimo appena tornato disponibile. A centrocampo pronti Bonaventura, Pulgar e Castrovilli che sembra in vantaggio su Eysseric per giocare dal primo minuto. In attacco agirà il duo composto da Ribery e Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic.