La probabile formazione della Fiorentina: c’è Amrabat, confermato Ribery, Pezzella ancora out

La Fiorentina di Beppe Iachini scenderà in campo questa sera contro l’Inter a San Siro. Iachini potrebbe optare per il solito e consueto 3-5-2 con Dragowski confermato tra i pali; difesa a tre con Milenkovic-Ceccherini e Caceres anche se restano da capire le condizioni di Pezzella; centrocampo con Chiesa e Biraghi larghi, Amrabat da regista e la coppia Castrovilli-Bonaventura ad agire accanto all’ex Verona. Davanti la coppia è sempre Kouame-Ribery.

Resta concreta, come confermato da Iachini in Conferenza Stampa, l’idea di trasformare il 3-5-2 in 3-4-1-2 con Bonaventura ad agire dietro alle punte.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Kouame.