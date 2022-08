La probabile formazione della Fiorentina: diversi ballottaggi per l’esordio al Franchi. Occasione per Martinez Quarta, c’è Jovic dal primo

Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale della Fiorentina. Alle 18.30 la squadra viola scenderà in campo all’Artemio Franchi contro la Cremonese per la prima giornata di Serie A. Italiano ha le ultime ore per decidere quale sarà il primo undici titolare. Il primo ballottaggio riguarda già il portiere, con Terracciano in vantaggio su Gollini. In difesa mancherà Igor, con Quarta pronto a sostituirlo e fare coppia con Milenkovic. Sulle fasce Biraghi a sinistra e Dodô a destra. A centrocampo in regia spazio ad Amrabat, con Bonaventura e uno tra Maleh e Duncan sulle mezzali. Davanti il trio Nico-Sottil-Jovic

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Biraghi, Quarta, Milenkovic, Dodô, Amrabat, Bonaventura, Maleh (Duncan), Nico Gonzalez, Sottil, Jovic