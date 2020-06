La probabile formazione della Fiorentina: è l’ora del tridente “strano”? Ghezzal si guadagna un’altra maglia

Tra le cose da salvare della serata di sabato all’Olimpico c’è sicuramente la prova di Rachid Ghezzal, che stasera con il Sassuolo potrebbe essere confermato in campo, forse in posizione un po’ più offensiva, in una sorta di tridente “strano”, con Chiesa e Ribery. In tal caso il vertice avanzato sarebbe sicuramente un calciatore a rotazione tra i 3. Possibile un po’ di turn over anche a centrocampo ed una chance magari per Benassi (o anche per Agudelo, magari a partita in corso), questa la probabile formazione viola:

Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi (Duncan), Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Chiesa, Ribery.