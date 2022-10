La probabile formazione della Fiorentina: finalmente Milenkovic e Nico Gonzalez dall’inizio. Nuova occasione per Cabral

Alle 18.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro gli Hearts, nel match valido per la prima giornata di ritorno del girone di Conference League. Per l’occasione Italiano tornerà a schierare Gollini tra i pali, davanti a lui una linea formata da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi.

In regia agirà Amrabat, che contro il Lecce sarà squalificato, sorretto da Barak e Zurkowski che è stato provato in allenamento e finalmente potrebbe avere una chance. In attacco sarà invece la volta di Cabral, al centro del tridente con ai suoi lati Kouame e finalmente dal primo minuto Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Zurkowski, Barak; Kouame, Cabral, Nico Gonzalez. All. Vincenzo Italiano