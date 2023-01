La probabile formazione della Fiorentina: Gollini in porta, torna Amrabat. Scelte obbligate in attacco

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro la Sampdoria, nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Formazione quasi obbligata per Vincenzo Italiano, alle prese con diversi infortuni. Con Terracciano indisponibile in porta toccherà a Gollini, mentre davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Terzic, Igor, Martinez Quarta e Dodò.

A centrocampo dovrebbe rivedersi Amrabat, affiancato da Bianco. Barak sulla trequarti darà il cambio a Bonaventura, con ai suoi lati Kouame e Ikonè vista anche l’assenza dai convocati di Saponara e la condizione non ottimale di Nico Gonzalez che casomai potrebbe trovare spazio a gara in corso. In attacco, considerando l’infortunio di Cabral, è pronto a riprendersi una maglia di titolare Luka Jovic dopo gli acciacchi della scorsa settimana.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Terzic, Igor, Martinez Quarta, Dodò; Amrabat, Bianco; Kouame, Barak, Ikonè; Jovic. All.: Vincenzo Italiano.