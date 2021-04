La probabile formazione della Fiorentina: Iachini riparte dal solito 3-5-2, davanti? C’è Vlahovic!

Finita la pausa nazionali, la Fiorentina torna in campo domani alle 15 per una delle dieci “finali” da qui alla fine del campionato. Si ripartirà dal modulo di Prandelli o Iachini cambierà qualcosa? Sicuramente si ripartirà dal rientrante Dragowski tra i pali, linea di difesa a tre con Pezzella-Milenkovic e Quarta, solito centrocampo a cinque con larghi Biraghi e Caceres. Al centro linea con Castrovilli-Bonaventura e in mediana Amrabat. Davanti torna la coppia Ribery-Vlahovic.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Quarta, Caceres, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi, Ribery, Vlahovic.