La probabile formazione della Fiorentina: Italiano può contare su Odriozola, Bonaventura e Torreira. Rivoluzione in attacco?

Finalmente si giocherà la partita con l’asterisco per la Fiorentina. Alle 18 al Franchi scenderà in campo l’Udinese davanti agli uomini di Italiano, per recuperare il match inizialmente il programma nel giorno della Befana. La Viola recupera Torreira, ma dal primo minuto si dovrebbe vedere ancora Amrabat. Ai suoi lati Maleh e Duncan, ma occhio a Bonaventura. In difesa Odriozola verso una maglia da titolare, mentre in avanti ipotizzabile dal primo minuto il tridente composto da Sottil, Piatek, affiancati dall’insostituibile Gonzalez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Maleh, Bonaventura/Duncan; Sottil, Piatek, Nico Gonzalez