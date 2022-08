La probabile formazione della Fiorentina: Kouame si candida per una maglia da titolare. Torna Igor dal primo minuto, a centrocampo scalpita Mandragora

Dopo poco più di due giorni dalla gara al ‘Franchi’ pareggiata contro il Napoli la Fiorentina si appresta a giocare in casa dell’Udinese. Il tecnico Vincenzo Italiano si trova a dover fare a meno ancora di alcuni elementi della rosa: mancheranno infatti Gonzalez in attacco e di Duncan e Bonaventura a centrocampo.

In porta dovrebbe essere ancora titolare Gollini, e davanti a lui potrebbe ricomporsi la coppia centrale formata da Milekovic e Igor. A destra il primo candidato per una maglia è Venuti, con Dodò che potrebbe quindi riposare, mentre a sinistra si va verso la conferma di Biraghi.

A centrocampo sembra essere arrivato il turno di Mandragora, che completerà il terzetto con il neo arrivato in viola Barak e Amrabat al quale dovrebbero essere affidate nuovamente le chiavi del centrocampo dopo la grande prova disputata contro il Napoli.

In attacco come punta centrale è pronto Cabral, e a completare il tridente con lui stavolta potrebbero esserci Sottil e Kouame, il quale in questi giorni ha scelto con grande convinzione di restare alla Fiorentina.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Kouame, Cabral, Sottil.