La probabile formazione della Fiorentina: Milenkovic riparte subito titolare? C’è Kouame, ma insieme alla punta. Nico…

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Fiorentina contro l’Atalanta a Bergamo. Diversi i dubbi per Italiano in vista della gara, che arriva dopo la sosta per le nazionali e diversi acciacchi. Per questo lo schieramento sarà con il classico 4-3-3: Terracciano in porta, Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. Milenkovic torna tra i convocati e potrebbe iniziare del primo, ma Italiano potrebbe preservarlo e rendere fiducia a Quarta. In regia pronto Mandragora, con un Amrabat tornato tardi dal Marocco e non al 100%. Ai suoi lati Bonaventura e Barak. Occhio anche alla possibile chance per Duncan. In avanti spazio ancora all’imprevedibile Kouame, con Cabral in vantaggio per essere il riferimento centrale. Ikoné pronto a prendersi l’altra maglia da titolare. Dalla panchina anche Nico Gonzalez.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-4): Terracciano; Venuti, Milenkovic (Quarta), Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikonè, Cabral, Kouamé.