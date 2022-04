La probabile formazione della Fiorentina: Odriozola pronto a riprendersi il posto. Italiano perde Castrovilli, chi sostituirà il numero dieci viola?

Archiviata la vittoria contro il Venezia, la Fiorentina è pronta a cercare la rimonta nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Italiano perde Castrovilli ma ritrova Bonaventura, almeno tra i convocati. Andando ad ipotizzare quali saranno le scelte del tecnico gigliato, in difesa dovrebbe essere confermata 3/4 della linea arretrata, con Venuti insidiato da Odriozola pronto a riprendersi la corsia destra. In mediana invece è presumibile una promozione di Maleh nell’undici titolare a completare il terzetto con Torreira e Duncan. Infine in avanti dovrebbe rivedersi Saponara dal 1′ con Nico Gonzalez e Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.