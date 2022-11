La probabile formazione della Fiorentina: Quarta con Milenkovic in difesa, torna Jovic davanti. In mediana…

Si avvicina l’ultima partita di questo 2022 per la Fiorentina, che oggi pomeriggio affronterà il Milan a San Siro. Italiano pronto a riproporre il nuovo 4-2-3-1, con due cambi rispetto all’ultima partita contro la Salernitana. Confermato Terracciano in porta, così come i terzini Dodo e Biraghi. Al centro della difesa ci sarà Quarta e non Igor al fianco di Milenkovic. In mediana ancora la coppia Amrabat-Mandragora. Dietro alla punta tutto confermato con Komame, Bonaventura e Ikoné, che sopporteranno Jovic, che partirà dal primo.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame