La probabile formazione della Fiorentina: Ribery da valutare, Pulgar se la gioca con Borja Valero, Quarta al posto di Milenkovic

La Fiorentina torna di nuovo in campo questa sera contro l’Inter reduce dalla sconfitta in Coppa Italia. Alle 20.45, al Franchi, i viola proveranno a vendicare la sconfitta subita proprio nella competizione nazionale contro i nerazzurri. Cesare Prandelli dovrebbe confermare la formazione tipo della Fiorentina, ma deve far a meno dei due squalificati: Milenkovic e Castrovilli. Al posto del serbo ci sarà Martinez Quarta a completare il terzetto difensivo. A centrocampo se la giocano Pulgar e Borja Valero per rimpiazzare il numero 10 viola, con lo spagnolo leggermente favorito. In attacco Vlahovic e Ribery, con il francese da valutare per un piccolo problemino. In caso di forfait del 7 viola probabile l’impiego di Kouame, ricomponendo così il tandem che tanto fece male a Conte nella partita di Coppa Italia.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; M. Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.