La probabile formazione della Fiorentina: rivoluzione in difesa e sulle fasce. Confermati il centrocampo e la coppia Vlahovic-Ribery

Domani sera la Fiorentina giocherà a Crotone l’ultima partita del suo campionato. Non essendoci più obiettivi se non quello di guadagnare qualcosa in più a seconda del piazzamento finale, Iachini dovrebbe inserire qualche novità nell’undici titolare.

In porta spazio a Terracciano vista la squalifica di Dragowski. Davanti a lui, in assenza di Milenkovic e Pezzella, agiranno Caceres, Martinez Quarta e Igor. Malcuit e Barreca invece saranno gli esterni.

Nessuna novità a centrocampo, che sarà composto da Bonaventura, Pulgar e Castrovilli, e così neanche in attacco. Spazio infatti ancora a Vlahovic e Ribery, con buona pace di Kokorin che però stavolta potrebbe davvero entrare a partita in corso.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Caceres, Martinez Quarta, Igor; Malcuit, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Vlahovic, RIbery. All. Beppe Iachini