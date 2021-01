La probabile formazione della Fiorentina: squadra che vince non si cambia. A sinistra c’è Barreca, conferma per Borja Valero

Per la gara in programma al ‘Franchi’ contro il Bologna il tecnico viola Cesare Prandelli sembra essere intenzionato a non stravolgere l’undici che ha vinto a Torino contro la Juventus per 3-0 nella scorsa giornata. Ci sarà soltanto un cambio obbligato, ovvero quello di Barreca per lo squalificato Biraghi. In porta come sempre Dragowski, e davanti a lui la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Igor. Sulla corsia destra confermato Caceres, quella sinistra come preannunciato toccherà a Barreca; in mediana ci sarà il terzetto composto da Amrabat, Borja Valero e Castrovilli. In attacco agirà il duo formato da Ribery e Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.