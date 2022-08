La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano in porta, Mandragora insieme ad Amrabat. Torna Nico, Jovic in vantaggio su Cabral

Alle ore 21 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi per la gara di andata dei preliminari di Conference League. Per affrontare il Twente, Italiano prepara diversi cambi di formazione a partire dal portiere che dovrebbe essere Terracciano. In difesa Dodô si candida a un posto da titolare, mentre Milenkovic farà di nuovo coppia con Martinez Quarta a causa dell’infortunio di Igor. Confermato Biraghi a sinistra.

A centrocampo potrebbe vedersi dal primo minuto Mandragora, ma la sua presenza non escluderebbe Amrabat che è pronto a prendere posto in cabina di regia. Completa il terzetto l’inamovibile Bonaventura, mentre in attacco ci sarà Nico Gonzalez insieme a Sottil e Jovic. L’italiano è in grande forma, il serbo invece sembra in vantaggio su Cabral nonostante una condizione fisica ancora non eccelsa.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano