La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano in porta, Quarta dal primo minuto. Si rivede Castrovilli mentre Vlahovic si prende un turno di riposo

Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo contro l’Inter nella gara valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta di partita secca, quindi chi uscirà vincitore dal Franchi accederà direttamente ai Quarti. Ovviamente in caso di pareggio si proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Prandelli si prepara ad effettuare qualche cambio rispetto alla formazione che domenica ha battuto il Cagliari. Sicuramente tra i pali non ci sarà Dragowski, a favore del portiere di coppa Terracciano. Spazio davanti a lui al terzetto formato da Milekovic, Igor e Martinez Quarta, con quest’ultimo che partirà dal primo minuto al posto dell’acciaccato Pezzella.

Sugli esterni agiranno Venuti a destra e Biraghi a sinistra, mentre a centrocampo si rivedrà Castrovilli insieme a Borja Valero e Amrabat. Davanti fiducia a Callejon dopo la buona prova di domenica, ma stavolta accanto a lui non ci sarà Vlahovic bensì Kouame. Turno di riposo dunque per il serbo, a favore dell’ex attaccante del Genoa che ricordiamo essere al centro di diverse voci di mercato.

La probabile formazione della FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Kouamé. All. Cesare Prandelli