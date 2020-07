La probabile formazione della Fiorentina: torna Castrovilli, forse Igor, davanti c’è Vlahovic

La Fiorentina scenderà in campo questa sera alle 19.30 per una sfida importantissima per sorti del campionato.

Mister Beppe Iachini potrebbe scegliere Dragowski tra i pali, linea a tre di difesa con Milenkovic, Pezzella, Igor. Centrocampo a quattro con Lirola e Dalbert larghi e Pulgar-Castrovilli al centro.

Davanti i confermati Ribery e Chiesa con Dusan Vlahovic.

La probabile formazione della Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor (Caceres), Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert, (Venuti) Ribery Vlahovic (Cutrone) Chiesa.