La probabile formazione della Fiorentina: tornano dal primo minuto Amrabat e Milenkovic. In attacco chance per Cabral

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro l’Inter, nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Appuntamento complicato per la squadra di Italiano, ma al tempo stesso un’occasione per provare a rilanciare questa stagione. Tra i pali ci sarà Terracciano, protetto da una linea difensiva composta da Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

A centrocampo torna Amrabat in cabina di regia, con ai suoi lati Barak e Bonaventura anche se quest’ultimo potrebbe essere in ballottaggio con Duncan. Pur convocato, Jovic non è al meglio e così in attacco ci sarà una nuova chance per Cabral, supportato da Nico Gonzalez e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Kouame. All. Vincenzo Italiano