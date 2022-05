La probabile formazione della Fiorentina: un ballottaggio a reparto per Italiano

Reduce da tre sconfitte di fila in campionato contro Salernitana, Udinese e Milan, la Fiorentina cerca la svolta nello scontro diretto per l’Europa con la Roma.

Sono pochi i dubbi di formazione per mister Italiano, intenzionato ad affidarsi all’undici migliore per una partita fondamentale per la stagione viola. Davanti a Terracciano, dunque, ci saranno Milenkovic, Igor e Biraghi. Sulla destra Odriozola ha dato forfait, per cui il ballottaggio sarà tra Venuti e Quarta.

In mediana due maglie da titolare sono di proprietà di Torreira e Bonaventura, mentre il terzo posto se lo giocheranno Duncan e Maleh. Nel tridente offensivo, infine, sono certi di partire dal 1′ Cabral e Gonzalez: al loro fianco uno tra Ikoné, e Saponara. Sottil non convocato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti/Quarta, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan/Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné/Saponara.