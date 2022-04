La probabile formazione della Juventus: Allegri alle prese con l’emergenza in mediana, ma i dubbi sono soprattutto in avanti. Vlahovic c’è, e poi…”

Dopo la gara dell’andata la Juventus stasera partirà col vantaggio dell’1-0 racimolato al Franchi, ricordando che in Coppa Italia per questa edizione i gol fuori casa valgono ancora doppio. Per affrontare la Fiorentina allo Stadium Allegri deve ancora sciogliere alcuni dubbi, da Cuadrado a Dybala passando per Morata.

Certamente in porta ci sarà Perin, ufficialmente portiere di Coppa. In difesa Bonucci e De Ligt dovrebbero comporre la coppia centrale, con De Sciglio e Alex Sandro in corsia. L’emergenza a centrocampo continua in casa bianconera: Danilo dovrebbe agire in cabina di regia con Zakaria e Rabiot ai suoi lati. In avanti l’ex di turno Vlahovic al centro dell’attacco della Vecchia Signora. Gli altri due posti del tridente se li contendono Cuadrado, Dybala e Morata.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.