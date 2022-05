La probabile formazione della Juventus: Allegri lascia spazio al secondo portiere. Dal primo minuto anche due ex viola

Allegri studia le mosse per l’ultima partita di campionato contro la Fiorentina in programma al Franchi alle 20:45. Per il tecnico toscano sono diversi i dubbi di formazione a partire dalla difesa, dove in porta dovrebbe esserci il secondo Perin, con De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Pellegrini in difesa. In mezzo al campo Miretti e Locatelli con Cuadrado e Rabiot larghi. Davanti la coppia Vlahovic-Morata, anche se Kean potrebbe spuntarla. Sul serbo i dubbi riguardano la diffida e un possibile giallo che lo squalificherebbe per la prima di campionato del prossimo anno. Occhio anche all’altro ex Bernardeschi che sgomita per un posto a centrocampo.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Morata