La probabile formazione della Juventus: in difesa riposa un top, sugli esterni c’è la coppia di “Federico” ex Fiorentina

Anche Massimiliano Allegri è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi su quella che sarà la formazione titolare della Juventus per la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Per l’allenatore bianconero la scelta cade sempre sul classico 4-4-2 con Szczesny in porta, Danilo e Alex Sandro sulle corsie estere, mentre De Ligt e Chiellini centrali di difesa. Potrebbe rimanere out per riposare infatti Bonucci. A centrocampo Locatelli sarà affiancato da McKennie, supportati lateralmente dai due ex Fiorentina Chiesa e Bernardeschi. In attacco confermata la coppia Dybala-Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.