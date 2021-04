La probabile formazione della Juventus: Pirlo si affida ad un ex viola a centrocampo, resta un dubbio per l’attacco

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo non avrà a disposizione per la gara contro la Fiorentina il grande ex Federico Chiesa ai box per infortunio. Per il resto i dubbi dell’allenatore sembrano essere pochi. Tra i pali ci sarà Szczesny, in difesa ai lati agiranno Danilo e Alex Sandro, mentre nel mezzo ci saranno Bonucci e Chiellini. A centrocampo sulle fasce tocca all’ex viola Cuadrado e Ramsey, in mediana pronti Bentacur e Rabiot. Resta da decidere chi affiancare in attacco a Cristiano Ronaldo tra Morata e Dybala, con il primo che resta per il momento il primo candidato.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.