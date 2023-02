La probabile formazione della Juventus: un ex Fiorentina rischia di non esserci. Gli altri due, invece…

Ultime ore prima di Juventus-Fiorentina, sfida delle 18:00 di Serie A. Allegri pensa agli ultimi dettagli della formazione titolare da mandare in campo contro la squadra gigliata. A rischiare la gara è un ex viola, Cuadrado, alle prese con una gastroenterite, mentre gli altri due con il passato fiorentino, Vlahovic e Chiesa dovrebbero partire dal 1′, per la prima volta insieme contro i gigliati da quando sono in bianconero.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic.