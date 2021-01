La probabile formazione della Lazio: Escalante sostituisce Leiva e Immobile è in dubbio, davanti spazio a Pereira e all’obiettivo della Fiorentina Caicedo

Dopo il beffardo pareggio con il Genoa la Lazio vuole tornare alla vittoria, ma per farlo dovrà battere la Fiorentina all’Olimpico. Calcio d’inizio alle ore 15, per una partita che lo scorso anno trascinò con sè tante polemiche.

Inzaghi si affiderà a un 3-5-2 con Acerbi, Luiz Felipe e Hoedt davanti a Reina. A centrocampo, vista l’assenza di Lucas Leiva, ci sarà Escalante insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sugli esterni spazio a Lazzari a destra e Marusic a sinistra.

Assenze importanti anche in attacco per Simone Inzaghi: non ci sarà sicuramente Correa, e anche la presenza dal primo minuti di Ciro Immobile sembra in forte dubbio. Il tandem offensivo sarà dunque formato da Andreas Pereira, in vantaggio su Muriqi, e dall’obiettivo di mercato della Fiorentina Caicedo.

La probabile formazione della Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante Luis Alberto, Marusic; Pereira, Caicedo. All. Simone Inzaghi