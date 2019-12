La probabile formazione della Roma: Un altro ex tornerà al ‘Franchi’ da titolare. Fonseca ritrova un elemento importante…

Non solo per la Fiorentina, ma anche per la Roma quella di stasera al Franchi sarà una partita determinante per le ambizioni di classifica della squadra Fonseca. Per quanto riguarda la probabile formazione della squadra giallorossa, il tecnico portoghese ritrova Smalling, che sembra aver smaltito il problema al ginocchio sinistro, ma non Kluivert, ancora alle prese con il recupero di condizione dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra. L’allenatore giallorosso metterà in campo il classico 4-2-3-1. L’ex viola Jordan Veretout sarà in campo dal primo minuto.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.