La probabile formazione della Salernitana: Nicola fa i conti con una difesa a mezzo servizio. Davanti dubbio ex Fiorentina

La Salernitana nona in classifica si appresta a scendere in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. I granata vogliono proseguire il loro momento magico, con dieci punti raccolti nelle ultime cinque giornate.

Mister Nicola si affida a Sepe tra i pali, mentre la difesa è praticamente dimezzata, con Lovato out e Fazio da rivalutare: favorito Daniliuc sull’argentino, con Bronn e Pirola a completare un inedito terzetto. Ai lati ci sono i soliti Mazzocchi e Bradaric, i dubbi sono tutti a centrocampo. Lassana Coulibaly è diffidato e Candreva potrebbe riposare; sono in tanti a contendersi una maglia da titolare, da Bohinen a Vilhena, ma anche Maggiore. In attacco, ad accompagnare Dia, è in vantaggio Bonazzoli sull’ex viola Piątek. Occhio anche a Botheim.

La probabile formazione della Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli/Piątek. All.: Davide Nicola.