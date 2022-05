La probabile formazione della Sampdoria: Giampaolo ha scelto su chi puntare in attacco

E’ la Sampdoria il penultimo ostacolo della Fiorentina, in attesa dell’ultima giornata contro la Juventus, sulla strada che porta all’Europa. Davvero pochi i dubbi di formazione per la squadra di Marco Giampaolo, intenzionato a confermare il 4-5-1 visto nelle ultime uscite.

Tra i pali fiducia a Audero, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. In cabina di regia c’è l’unico ballottaggio: se darà garanzie giocherà l’acciaccato Ekdal, altrimenti è pronto Vieira per sostituirlo. Le due mezzali saranno Thorsby e Rincon, mentre sulle fasce Giampaolo punterà su Candreva e Sabiri. In attacco dovrebbe esserci Caputo, con Quagliarella destinato inizialmente ad accomodarsi in panchina.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira/Ekdal, Thorsby, Sabiri; Caputo.