La probabile formazione della Sampdoria: Ranieri getta nella mischia Candreva? In attacco pronta una coppia tutta italiana

Per il match in programma domani sera al Franchi alle ore 20:45, la Sampdoria dell’ex viola Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Jankto e Colley, rimasti fuori dalla lista dei convocati. Il tecnico di Roma si affida, quindi, alla difesa a quattro composta da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello. Esterni di centrocampo Candreva a destra e, probabilmente, Thorsby a sinistra, con Ekdal e Verre centrali. In attacco Quagliarella farà coppia con Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Thorsby; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.