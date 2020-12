La probabile formazione dell’Atalanta: Gasperini in attacco sceglie l’ex di turno per far coppia con Zapata

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di molti assenti, tra cui l’ex viola Ilicic assente per febbre e mal di gola. Tra i pali ci sarà Gollini, mentre in difesa agirà il terzetto composto da Djimsiti, Romero e Palomino, quest’ultimo in vantaggio su Toloi che dovrebbe restare a riposo. A centrocampo ci saranno Hateboer e Gosens ai lati, mentre nel mezzo De Roon e Freuler. In attacco Gomez sulla trequarti si muoverà in supporto del tandem tutto colombiano formato da Zapata e l’ex attaccante gigliato Muriel, fresco di gol decisivo in Champions League contro l’Ajax.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.