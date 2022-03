La probabile formazione dell’Inter: Inzaghi deve rinunciare a Brozovic, gioca Vidal. Esordio dal primo minuto per Gosens

Scivolata al terzo posto, pur con una partita da recuperare, l’Inter non può permettersi passi falsi se vuole arrivare alla vittoria dello Scudetto. Per superare l’ostacolo Fiorentina Inzaghi si affida a Handanovic in porta con Skriniar, Bastoni e Dumfries davanti a lui.

A centrocampo non ce la fa Brozovic e allora spazio a Vidal, che agirà accanto a Barella e Calhanoglu. Sulla fasce ci saranno da una parte D’Ambrosio e dall’altra Gosens, all’esordio dal primo minuto con la maglia dell’Inter. In attacco Lautaro Martinez e Dzeko sono in vantaggio su Correa e Sanchez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dumfries; D’Ambrosio, Vidal, Barella, Calhanoglu, Gosesn; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi