La probabile formazione dell’Inter: riposa Lautaro Martinez, Perisic dal 1′

L’Inter farà di nuovo visita al Franchi, dopo il match di Coppa Italia vinto qualche settimana fa contro la Fiorentina. Conte dovrà pensare anche all’impegno ravvicinato contro la Juventus e per questo probabilmente risparmierà Lautaro Martinez e Young. Al loro posto spazio per Sanchez e Perisic dal 1. Tornano al loro posto Lukaku e Hakimi dopo l’assenza nella sfida di martedì in Coppa Italia contro i bianconeri.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Barella, Perisic; Sanchez, Lukaku.